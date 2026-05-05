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Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod

Asdod, Israel
de
$503,620
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ID: 36446
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Martin Buber

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La única residencia con 2 habitaciones con balcón junto al mar! Dream location: in front of the beach "Miami", where are all the trendy restaurants and cafes. Cerca del supermercado "Victory", el catering "La Mamounia", el gran "Parc des Pirates", medios de transporte... Único en Ashdod, 2 habitaciones 52 m2 con 6 m2 de balcón, con 2 ascensores, mamada, parking, aire acondicionado... ¡No mires más, no encontrarás otro lugar!

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