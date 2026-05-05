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Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer

Ascalón, Israel
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ID: 36476
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

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Nuevo Exclusivo Una casa en Barna en Zvi Segal Street Tierra de aproximadamente 550 metros cuadrados Construido alrededor de 320 metros cuadrados con vivienda de alquiler de aproximadamente 106 metros cuadrados 4 dormitorios en la planta superior y sótano otra habitación no incluye alojamiento. La ubicación perfecta sobre otras villas y muy tranquila. Una piscina de cocooning. Un poco en la casa: espacios abiertos "Hopen Spice", cocina americana totalmente equipada y otra pequeña cocina, grandes habitaciones Para la coordinación: Dan: 054.623.33.43 Nathaniel: 052.353.01.45

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