  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial A 50 m du bord de mer

Barrio residencial A 50 m du bord de mer

Ascalón, Israel
de
$422,500
;
9
Dejar una solicitud
ID: 36100
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el puerto deportivo de Ashkelon, en el edificio Ferreron, a 50 metros del mar, apartamento de 2 habitaciones en residencia con piscina. Muy buen producto de inversión o pie a tierra.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$3,45M
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$5,49M
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,746
Está viendo
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Ascalón, Israel
de
$422,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,92M
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Asdod, Israel
de
$1,70M
Venta Apartamento 3 habitaciones Distrito Ubicación Nuevo edificio Con ascensor Muy bueno para invertir
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh
Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh
Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh
Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh
Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh
Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh
Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh
Hadera, Israel
de
$2,10M
BZH ✨ ¡Un nuevo programa en el exclusivo distrito Weizman de Hadera! Hay proyectos clásicos... y hay aquellos que redefinen los estándares. Nos complace presentarle un complejo boutique ultra-exclusivo de sólo 15 apartamentos, desde las famosas torres de desarrolladores, que ofrece una expe…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir