  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces lev hair avec mamad parking et balcons

Barrio residencial Superbe 3 pieces lev hair avec mamad parking et balcons

Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 39633
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tchernichovsky, 33

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta exclusiva, En el corazón de la ciudad Cerca de las calles del paseo marítimo, el mercado del Carmelo y Gan Meir 10a Chernichovsky Street En un edificio moderno (antes TAMA 38/1) En la tercera planta, fachada de exposición Apartamento 3 habitaciones, soleados balcones en frente y espalda Cerca de 70 m2 + unos 17 m2 de balcones soleados Plaza de estacionamiento disponible Ascensor que sirve medio piso Múltiples aparcamientos registrados en el catastro

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tour midtown 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Bakaa appartement 4 pieces lumineux avec terrasse souccah
Jerusalén, Israel
de
$2,763
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$3,74M
Barrio residencial Superbe mini penthouse a deux pas de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$3,35M
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,20M
Está viendo
Barrio residencial Superbe 3 pieces lev hair avec mamad parking et balcons
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Mostrar todo Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Apartamento 3 habitaciones, 71 m2, completamente renovado – Situado en una ubicación estratégica entre las calles King George y Bezall, en el punto de encuentro de los barrios Rehavia y Nahlaot, y a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda. Terraza de 9 m2, soccah en el cuarto piso con ascensor…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Kerem hateimanim A deux pas de la mer
Barrio residencial Kerem hateimanim A deux pas de la mer
Barrio residencial Kerem hateimanim A deux pas de la mer
Barrio residencial Kerem hateimanim A deux pas de la mer
Barrio residencial Kerem hateimanim A deux pas de la mer
Barrio residencial Kerem hateimanim A deux pas de la mer
Barrio residencial Kerem hateimanim A deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,05M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito Kerem Hateimanim, a pocos pasos del mar. Segundo piso con ascensor. 3 piezas (4 piezas originalmente). 2 baños. 90 m2 + 12 m2 de terraza (mirpeset). Mamad. 1 estacionamiento subterráneo. Precio: 6 300 000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Bat Yam, Israel
de
$845,000
Referencia: BY 229 Distrito: Centro, a 5 minutos a pie del mar Antiguo edificio, bien mantenido Pie ideal/inversión 4 piezas Superficie de 105 m2 5a planta con ascensor Aire acondicionado Valor principal de 5000 nis/mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir