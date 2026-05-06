Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

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FOR SALE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PARTES EN FLORENTIN
109 m2 + 63 m2 terraza
2 dormitorios
1 baño, 2 aseos
Ático dúplex
Acabados de alta gama
Aparcamiento
Nuevo edificio
Este magnífico dúplex orientado al suroeste ofrece un entorno de vida excepcional con acceso directo al ascensor desde la planta superior. Puede acceder al apartamento desde ambos niveles.
Nivel superior:
• Cocina abierta
• Luminoso salón
• Inodoros invitados
• Gran terraza de 60 m2
Nivel inferior:
• 2 cómodas habitaciones
• 1 baño moderno
• balcón de 3 m2
Distrito Florentino
Precio: 7,200,000 libras esterlinas
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