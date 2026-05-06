  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani

Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani

Ra'anana, Israel
de
$3,49M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 35782
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski, 33

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el centro de Raanana, a 2 minutos a pie de todas las tiendas y servicios. Muy agradable 4 habitaciones con mirpeset al oeste, aparcamiento y bodega. Muy brillante. Mamá incluida.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,14M
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$2,55M
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$816,000
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$7,29M
Barrio residencial Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Hadera, Israel
de
$5,29M
Está viendo
Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra'anana, Israel
de
$3,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Ascalón, Israel
de
$629,000
Excelente oportunidad de inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Venta En el hermoso complejo Betsalel con gimnasio y guardia Cerca de la playa, shuk y Sheinkin 2 habitaciones muy espaciosas 60m2 Muy bonito balcón de 8m2 4a planta con ascensor Aparcamiento subterráneo 4.800.000 Nis
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$8,94M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jerusalén Una dirección prestigiosa en el corazón de un barrio en auge Tu nueva vida comienza aquí Descubra un proyecto residencial único en la calle Borochov, una de las direcciones más populares de Kiryat HaYovel. Una zona tranquila y verde, a pocos minutos del …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir