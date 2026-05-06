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Barrio residencial Luxueux 5 pieces terrasse vue mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36080
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Jabotinsky, 120 Marinado

Sobre el complejo

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Torre residencial de alta gama en el corazón de Tel Aviv. 153m2 espacio habitable + 14m2 terraza con vistas al mar. 2 bodegas + 2 plazas de aparcamiento. Sala de deportes, piscina, guardia 24 horas al día. Acabados muy altos.

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Tel-Aviv, Israel
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