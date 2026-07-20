  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement entierement meuble etage haut avec vue grand magnifique spacieux vue sur la mer

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement entierement meuble etage haut avec vue grand magnifique spacieux vue sur la mer

Asdod, Israel
de
$1,31M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 38658
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,95M
Barrio residencial Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Barrio residencial Rue calme proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial Superbe penthouse talpiot
Jerusalén, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Netivot, Israel
de
$521,520
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement entierement meuble etage haut avec vue grand magnifique spacieux vue sur la mer
Asdod, Israel
de
$1,31M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Mostrar todo Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Jerusalén, Israel
de
$882,320
Apartamento en venta en Jerusalén, en el distrito de Kiryat Yovel. En las actuaciones de Tama 38/2. Primera planta. 3 habitaciones (4 habitaciones originalmente). 85 m2. Posibilidad de crear una unidad de alquiler. Después del Tama 38/2: el apartamento hará 113 m2 + terraza + aparcamiento + …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Mostrar todo Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Ramat HaSharon, Israel
de
$2,59M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison a jaffa 4 etages vue mer
Barrio residencial Maison a jaffa 4 etages vue mer
Barrio residencial Maison a jaffa 4 etages vue mer
Barrio residencial Maison a jaffa 4 etages vue mer
Barrio residencial Maison a jaffa 4 etages vue mer
Mostrar todo Barrio residencial Maison a jaffa 4 etages vue mer
Barrio residencial Maison a jaffa 4 etages vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,28M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir