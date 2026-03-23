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Barrio residencial Maison mitoyenne refaite a neuf

Ascalón, Israel
de
$752,400
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ID: 34889
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

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Casa unifamiliar Givaat Tsion

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Ascalón, Israel
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