  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Netanya, Israel
$2,10M
Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
ID: 34909
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 11

Sobre el complejo

Venta – Ático dúplex 5 habitaciones con terraza panorámica y piscina Magnífico ático dúplex situado en los pisos 11 y 12, ofreciendo vistas sin obstáculos y un espacio de vida moderno y luminoso. El apartamento consta de 119 m2 en la 11a planta con terraza de 12 m2, así como un dormitorio principal de 12 pisos con baño privado y balcón de 12 m2. Una gran terraza de 110 m2, piscinable, le permite disfrutar plenamente del exterior. El ático tiene tres baños, cuatro aseos y una plaza de aparcamiento. El trabajo ya ha comenzado en el edificio, situado cerca del mar, tiendas, servicios, escuelas y transporte.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanya, Israel
de
$2,10M
