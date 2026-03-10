Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Venta – Ático dúplex 5 habitaciones con terraza panorámica y piscina Magnífico ático dúplex situado en los pisos 11 y 12, ofreciendo vistas sin obstáculos y un espacio de vida moderno y luminoso. El apartamento consta de 119 m2 en la 11a planta con terraza de 12 m2, así como un dormitorio principal de 12 pisos con baño privado y balcón de 12 m2. Una gran terraza de 110 m2, piscinable, le permite disfrutar plenamente del exterior. El ático tiene tres baños, cuatro aseos y una plaza de aparcamiento. El trabajo ya ha comenzado en el edificio, situado cerca del mar, tiendas, servicios, escuelas y transporte.