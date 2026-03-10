Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta – Ático dúplex 5 habitaciones con terraza panorámica y piscina
Magnífico ático dúplex situado en los pisos 11 y 12, ofreciendo vistas sin obstáculos y un espacio de vida moderno y luminoso.
El apartamento consta de 119 m2 en la 11a planta con terraza de 12 m2, así como un dormitorio principal de 12 pisos con baño privado y balcón de 12 m2.
Una gran terraza de 110 m2, piscinable, le permite disfrutar plenamente del exterior.
El ático tiene tres baños, cuatro aseos y una plaza de aparcamiento.
El trabajo ya ha comenzado en el edificio, situado cerca del mar, tiendas, servicios, escuelas y transporte.
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
