  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Tel-Aviv, Israel
$1,21M
2
ID: 34209
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Antigonus, 7

Venta en exclusivite rue Antigonus, cerca del parque hayarkon y kikar Milano Superb 3 habitaciones de 62m2 + 10 m2 balcón Situado en la 4a planta de un edificio que actualmente está siendo renovado. 6 meses. 2 dormitorios y un baño. Vista de baja y muy brillante.

Tel-Aviv, Israel
