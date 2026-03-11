  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf

Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf

Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34603
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bograshov, 43

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En la calle Bograshov, cerca del centro de Dizengoff, en un edificio renovado, ático dúplex de 4 habitaciones de 100m2 con 2 baños y una terraza de 70 m2 Planta 4 : 3 dormitorios incluyendo un master, 2 baños 5a planta: salón + cocina con enorme terraza de 70m2 con vista SPLENDIDE Ascensor a dos pasos

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
de
$705,375
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
de
$623,865
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,05M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Ussishkine Up Town Project es un edificio boutique estratégico situado a menos de 3 minutos a pie del famoso kikar…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,11M
Hermoso apartamento de 5 habitaciones en venta en Ashdod en una residencia muy popular en "Youd Bet", soleado orientada al sur con una vista sin obstáculos. Una bodega y un estacionamiento privado completan esta propiedad excepcional
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
En un edificio reciente después de TAMA, este nuevo apartamento de 115 m2 situado en la tercera planta con ascensor de Shabat ofrece un ambiente de vida luminoso, tranquilo y funcional. El amplio salón con cocina abierta se abre a un agradable balcón, mientras que un segundo balcón soccah ex…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir