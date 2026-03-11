  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Netanya, Israel
$1,13M
9
ID: 34270
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

Buscando un nuevo proyecto en netanya Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya a los pies del kikar el proyecto se encuentra en el corazón de la ciudad en una ubicación más codiciada de Netanya. Vivir en un proyecto nueve netanya Características del proyecto La arquitectura de la torre residencial, el diseño moderno y la accesibilidad del proyecto lo convierten en un lugar muy codiciado Todo está a un alcance fácil y accesible a pie Rendimiento de alto nivel decorado por el diseñador 2 ascensores ultra rápidos y modernos incluyendo un chabbatic Cada apartamento se vende con un aparcamiento subterráneo revestimiento exterior de aluminio blanco Construcción iniciada Cuestión mayo/junio 2025 Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de fijación Puerta interior de calidad Cocina personalizable Wc suspended Tiendas eléctricas en toda la casa Apartamento de 2 piezas 60 m2+20m2 Apartamento de 4 habitaciones 110m2+22m2 Vistas impresionantes del kikar y el mar Ven a visitar tu futuro apartamento

Localización en el mapa

Netanya, Israel
