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Barrio residencial Bel appartement

Jerusalén, Israel
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9
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ID: 34957
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

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En el corazón del Baka- lujoso y nuevo apartamento de 5 habitaciones 130 m2 más un balcón de 12 m2. 3 baños y aseos Gran bodega y estacionamiento Mamad Total accesibilidad

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Jerusalén, Israel
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