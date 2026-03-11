  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
$940,500
ID: 34384
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Mapu, 8

Sobre el complejo

8 Mapu Street Venta exclusiva Hermoso apartamento de 2 dormitorios completamente renovado! En un edificio clasificado, apartamento de 47 m2 en la planta baja, a 2 minutos del mar. Ideal para inversión o residencia principal.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$714,780
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$2,978
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
de
$1,54M
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Ascalón, Israel
de
$843,315
