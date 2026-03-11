  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon

Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon

Tel-Aviv, Israel
de
$956,175
;
6
ID: 34553
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ruppin, 41

Sobre el complejo

En un edificio reciente cerca de Gordon Beach Apartamento de 2 habitaciones Mamad 1a planta Ascensor Aparcamiento

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

