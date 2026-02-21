  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Immeuble luxueux tres beau 3 pieces meuble

Jerusalén, Israel
de
$3,292
;
9
ID: 33854
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Está viendo
Otros complejos
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalón, Israel
de
$695,970
Agencia
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Apartamento de 4 habitaciones, 77 m2 + 16 m2 balcón, con Mamad y aparcamiento en el prestigioso Tour 3 del proyecto GINDI que ofrece servicios de lujo - Acceso de techo - GYM - Piscina y muchos más
Agencia
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$5,330
Situado en la zona más buscada de Jerusalén, en un auténtico complejo pastoral y tranquilo. Gran espacio principal Sala de reuniones de 63 m2 9 oficinas individuales con ventanas, de 11 a 17 m2 cada una Bien mantenido Ascensor Opción de estacionamiento Añadir IVA
Agencia
Immobilier.co.il
