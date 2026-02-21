Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer

Magnífico jardín de 74 m2 con jardín privado de 60 m2 (cadastre) Street Yona Anavi! Imagínese... una entrada independiente, techos altos para un espacio de vida excepcional, y un jardín donde usted puede relajarse en total privacidad. ¡A sólo 200 metros de la plaza y las comodidades! - 3 piezas brillantes dispuestas con gusto - Jardín privado de 60 m2 (cadastre) - Entrada independiente para la tranquilidad asegurada - Altos techos para una sensación de espacio Ubicación ideal: cerca de la plaza y tiendas Posibilidad de ubicación para añadir una mamada en el jardín