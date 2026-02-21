  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer

Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
20/2/26
$1,72M
11/7/25
$1,54M
;
10
ID: 26728
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Magnífico jardín de 74 m2 con jardín privado de 60 m2 (cadastre) Street Yona Anavi! Imagínese... una entrada independiente, techos altos para un espacio de vida excepcional, y un jardín donde usted puede relajarse en total privacidad. ¡A sólo 200 metros de la plaza y las comodidades! - 3 piezas brillantes dispuestas con gusto - Jardín privado de 60 m2 (cadastre) - Entrada independiente para la tranquilidad asegurada - Altos techos para una sensación de espacio Ubicación ideal: cerca de la plaza y tiendas Posibilidad de ubicación para añadir una mamada en el jardín

Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
