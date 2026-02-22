  1. Realting.com
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
$1,76M
En un nuevo edificio, Lilienblum Street, cerca de Neve Tzedek, Rothschild Boulevard y Nahalat Binyamin. Apartamento 3 habitaciones, 72 m2. Balcón en fachada abierta * Luminoso apartamento, bien organizado * Espaciosa sala de estar abierta al exterior. * Acabados modernos y limpios. * Mamad (habitación segura). * Aparcamiento privado clásico * Cave Precio de venta: 5.600.000

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israel
de
$2,43M
Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$9,405
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$3,094
Barrio residencial Givat havradim limit rehavia
Jerusalén, Israel
de
$3,135
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Hadera, Israel
de
$893,475
BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente en el distrito de Givat Olga, un hermoso ático dúplex de 3,5 habitaciones, cuidadosamente amuebladas, a pocos minutos a pie del mar, en la calle de Mena Características: - Luminoso apartamento de 3,5 habitaciones de unos 100 m2, - Muy bonito saló…
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
¡Nuevo para venta exclusiva! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) – un nuevo proyecto de lujo del Grupo Gabay En el corazón del nuevo norte, a pocos minutos del Parque Hayarkon, tranvía, cafés y tiendas. Un apartamento de 4 habitaciones bien arreglado con un bonito acabado En el cuarto piso (de 8) …
