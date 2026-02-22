  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

de
$1,77M
;
4
ID: 33620
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas Apartamento 6 habitaciones 156m2 + 12m2 terraza planta 5 , 2 parking y 1 bodega : Proyecto de permiso validado Garantía bancaria Entrega prevista : 2028 temprano

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Otros complejos
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Hermosa 2. habitaciones + balcón; Hecho enteramente por un reconocido arquitecto de diseño en el prestigioso proyecto de Yossi Avrahami en NOGA, frente a la playa, rodeado de cafetería de moda, restaurantes, bares de vino, talleres de artista y teatro. Acceso al espacio de trabajo, gimnasio …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,88M
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Excepcional apartamento de 289 m2 con terraza de 34 m2, situado en uno de los complejos residenciales más buscados de Ramat Aviv HaHadasha. Este establecimiento ofrece una vista al mar abierto desde el sexto piso y una triple exposición, un ambiente de vida luminoso y elegante. El espacio in…
Agencia
Immobilier.co.il
