Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

RAANANA - Distrito Neve Zemer,
DRAFT HIGH QUALITY
¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios más buscados de Raanana!
En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas
Apartamento 6 habitaciones 156m2 + 12m2 terraza planta 5 , 2 parking y 1 bodega
:
Proyecto de permiso validado
Garantía bancaria
Entrega prevista : 2028 temprano
