Barrio residencial Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Asdod, Israel
$3,92M
14
ID: 33494
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

    Israel
    Distrito Meridional
    Subdistrito de Ascalón
    Asdod

Villa en Israel Ashdod Youd Alef district con arquitecto interior 460 m2 espacio habitable +terrain 700 Piscina 8.40 m x 4,80 m - Planta baja: salón / comedor / cocina moderna totalmente equipada / WC separado / lavadero. -1o nivel: 2 dormitorios grandes incluyendo uno con vestidor y baño / Wc -2o nivel : Inodoro independiente / 1 dormitorio con ducha y terraza 2 dormitorios con baños/2 áreas de estar compartidas (oficinas, salones u otros) -3o nivel: habitación central con aseo y pequeña cocina con vistas a 2 grandes terrazas y ático con vistas panorámicas al mar sin tornillos. -Aire acondicionado en todas las habitaciones - Calefacción terrestre (gas) -Alarm +5 cámaras controlables por teléfono - Interruptores inteligentes partes principales Wifi control remoto por tableta o teléfono. Alexia, Google o Amazon -Panel con 3 habitaciones ventanas puerta exterior con pequeña terraza cocina equipada + baño wc (espacio abierto). Mamad -Mobiliario de baño grifos y duchas en todos los baños -Salón eléctrico de 6 metros de altura y en todas las habitaciones - Jardín exótico con riego automático. - Iluminación exterior - Aparcamiento privado - Puerta de entrada majestad 200 ancho x 300 altura -Sonido con amplificador wifi 2 áreas al aire libre con medios en Tablet o teléfono. - Iluminación por toda la casa

Asdod, Israel
