Barrio residencial Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Villa en Israel Ashdod
Youd Alef district
con arquitecto interior
460 m2 espacio habitable +terrain 700
Piscina 8.40 m x 4,80 m
- Planta baja: salón / comedor / cocina moderna totalmente equipada / WC separado / lavadero.
-1o nivel: 2 dormitorios grandes incluyendo uno con vestidor y baño / Wc
-2o nivel : Inodoro independiente / 1 dormitorio con ducha y terraza
2 dormitorios con baños/2 áreas de estar compartidas (oficinas, salones u otros)
-3o nivel: habitación central con aseo y pequeña cocina con vistas a 2 grandes terrazas y ático con vistas panorámicas al mar sin tornillos.
-Aire acondicionado en todas las habitaciones
- Calefacción terrestre (gas)
-Alarm +5 cámaras controlables por teléfono
- Interruptores inteligentes partes principales Wifi control remoto por tableta o teléfono.
Alexia, Google o Amazon
-Panel con 3 habitaciones ventanas puerta exterior con pequeña terraza cocina equipada + baño wc (espacio abierto). Mamad
-Mobiliario de baño grifos y duchas en todos los baños
-Salón eléctrico de 6 metros de altura y en todas las habitaciones
- Jardín exótico con riego automático.
- Iluminación exterior
- Aparcamiento privado
- Puerta de entrada majestad
200 ancho x 300 altura
-Sonido con amplificador wifi 2 áreas al aire libre con medios en Tablet o teléfono.
- Iluminación por toda la casa
Localización en el mapa
Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
