  2. Israel
  3. Bat Yam
  Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Bat Yam, Israel
$1,54M
10
ID: 33614
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

PARA LA VENTA Vista marítima eterna • Planta alta • Decoración arquitectónica Situado en una de las zonas más buscadas de Bat Yam, cerca del mar, tiendas y transporte, este excepcional mini-penthouse ofrece un luminoso y elegante entorno de vida de alta gama con vistas panorámicas y sin obstáculos al mar. Una propiedad rara, decoradas con buen gusto por un arquitecto interior, combinando volúmenes generosos, servicios de calidad y rentabilidad inmediata. 5 piezas 136 m2 de superficie interior 24 m2 terraza con vistas al mar 37a planta (vistaspectacular) Ascensor + ascensor Shabat Precioso apartamento amueblado, acabados a escala 2 baños modernos Espacios de vida amplios, diseño optimizado Principales activos Vista panorámica al mar a 180° Decoración arquitecto interior firmado 2 plazas de aparcamiento 1 sótano Edificio que ofrece todas las comodidades Medio ambiente residencial buscado, cerca del mar Actualmente alquilado: 6.500 Gastos mensuales: 1.540 Adecuado para: Alquiler de inversiones Residencia principal Pie a tierra Precio cobrado 4 900 000

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
