Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

PARA LA VENTA
Vista marítima eterna • Planta alta • Decoración arquitectónica
Situado en una de las zonas más buscadas de Bat Yam, cerca del mar, tiendas y transporte, este excepcional mini-penthouse ofrece un luminoso y elegante entorno de vida de alta gama con vistas panorámicas y sin obstáculos al mar.
Una propiedad rara, decoradas con buen gusto por un arquitecto interior, combinando volúmenes generosos, servicios de calidad y rentabilidad inmediata.
5 piezas
136 m2 de superficie interior
24 m2 terraza con vistas al mar
37a planta (vistaspectacular)
Ascensor + ascensor Shabat
Precioso apartamento amueblado, acabados a escala
2 baños modernos
Espacios de vida amplios, diseño optimizado
Principales activos
Vista panorámica al mar a 180°
Decoración arquitecto interior firmado
2 plazas de aparcamiento
1 sótano
Edificio que ofrece todas las comodidades
Medio ambiente residencial buscado, cerca del mar
Actualmente alquilado: 6.500
Gastos mensuales: 1.540
Adecuado para:
Alquiler de inversiones
Residencia principal
Pie a tierra
Precio cobrado
4 900 000
