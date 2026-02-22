Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

PARA LA VENTA Vista marítima eterna • Planta alta • Decoración arquitectónica Situado en una de las zonas más buscadas de Bat Yam, cerca del mar, tiendas y transporte, este excepcional mini-penthouse ofrece un luminoso y elegante entorno de vida de alta gama con vistas panorámicas y sin obstáculos al mar. Una propiedad rara, decoradas con buen gusto por un arquitecto interior, combinando volúmenes generosos, servicios de calidad y rentabilidad inmediata. 5 piezas 136 m2 de superficie interior 24 m2 terraza con vistas al mar 37a planta (vistaspectacular) Ascensor + ascensor Shabat Precioso apartamento amueblado, acabados a escala 2 baños modernos Espacios de vida amplios, diseño optimizado Principales activos Vista panorámica al mar a 180° Decoración arquitecto interior firmado 2 plazas de aparcamiento 1 sótano Edificio que ofrece todas las comodidades Medio ambiente residencial buscado, cerca del mar Actualmente alquilado: 6.500 Gastos mensuales: 1.540 Adecuado para: Alquiler de inversiones Residencia principal Pie a tierra Precio cobrado 4 900 000