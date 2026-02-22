  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Ra'anana, Israel
de
$1,03M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33442
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermoso apartamento de 118 m2 y 9 m2 de terraza. aparcamiento. orientación sur / oeste muy soleado. Cierra la escuela Yahvne. Nueve nunca viven. Precio interesante, inferior a caminar por una hermosa superficie. Sala de estar muy grande. 2 baños. Vista baja del parque

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$642,675
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,35M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$815,100
Apartamento 2 habitaciones de 40 m2 Situado en la primera planta de la calle Dizengoff, cerca de Jabotinsky, en el corazón de Tel Aviv. La zona ofrece una vida urbana completa, combinando tiendas, cafeterías, restaurantes y accesibilidad. La propiedad fue diseñada por un arquitecto, con di…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Mostrar todo Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
En la popular zona de Katamon Hayeshana, a los pies del Parque de San Simon y cerca de la calle Hizkijahu Hamelekh. En un nuevo edificio de tiendas Halafta Street rodeado de vegetación, sólo 6 plantas con un refinado vestíbulo y ascensor Shabat. Jardín Rez Duplex con superficies generosas, 1…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$5,02M
ático de una planta muy bien situado con una superficie de 150m2 con una terraza de 70m2 en el mismo nivel en la 5a planta con ascensor que llega directamente al apartamento. Hermosa vista del apartamento, muy grande ventana de la bahía, muy luminoso y tranquilo a pocos pasos del teatro Habi…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir