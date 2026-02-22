Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

  1. Realting.com
Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

Jerusalén, Israel
$2,19M
4
ID: 33459
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Venta Jerusalén, Bayit vegan, Edificio reciente con ascensor y estacionamiento subterráneo Ático 5 habitaciones 140m2 espacio habitable, 170m2 de terraza y jardín, magnífica vista panorámica de Jerusalén! Sala de estar muy grande, cocina independiente, suite principal, 2 baños, 3 orientaciones, sala de mamás, aire acondicionado, calefacción central, aparcamiento (caja) y gran bodega. + 3 unidades independientes alquilan unos 10.000h/mes! ¡Oye!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
