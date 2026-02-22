  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
Barrio residencial ExclusivitE A vendre

Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
;
11
ID: 33609
Última actualización: 20/2/26

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

EXCLUSIVENESS – FOR SALE ?? Shenkin, cerca del mercado del Carmelo Ubicación Premium – a pocos pasos del bulevar Rothschild, el mercado del Carmelo y el mar. Ático dúplex situado en un nuevo edificio de tiendas con ascensor. ✨ Características principales: • 135 m2 interiores + 46 m2 terrazas • Luminoso salón con cocina abierta • 3 dormitorios ( suite matrimonial con balcón privado) • Planta alta con terraza de 40 m2, cocina al aire libre y zona de barbacoa • Cueva / almacenamiento Precio de venta: NIS 9,890,000 Vaad Bayit : 900 NIS Arnona: 1.800 NIS (bimestral) Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 1 mes + IVA Licencia No 31928721

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

