  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Bat Yam, Israel
de
$1,80M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33821
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$627,000
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Ascalón, Israel
de
$595,650
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$714,780
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ascalón, Israel
de
$862,125
Está viendo
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
de
$1,80M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
En un nuevo edificio con ascensor y ascensor de Shabat, apartamento de 5 habitaciones muy luminoso en el 3er piso. El apartamento consta de 4 dormitorios, un amplio salón que se abre a un agradable balcón con vista abierta, así como dos balcones socasos de unos 10 m2 cada uno. El apartamen…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre
Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre
Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre
Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
En el prestigioso norte de Tel Aviv, entre Rabin Square y Kikar Hamedina Square! Lo que te espera: Situado en un edificio reformado y limpio En un nivel, con vistas al exterior 4 amplias habitaciones – 128 m2 Dos grandes terrazas: 27 m2 y 6 m2, ambos con parquet de alta gama para un toq…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Apartamento de 4 habitaciones en Kiryat Yovel, cerca del distrito de Beit Vagan. Con potencial de proyecto de renovación urbana (Pinouy-Binouy) el 60% de los copropietarios ya han firmado. ¡Una verdadera oportunidad para aprovechar!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir