Barrio residencial Appartement dexception

Apartamento excepcional en Mekor Haim, cerca de Baka y Emek Refaim
Situado a los pies del parque Hamesila, en un nuevo y lujoso edificio boutique (con elegante vestíbulo, ascensor Shabat y aparcamiento subterráneo). Apartamento de 4 habitaciones de 93m2 más balcón de 9m2 donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado.
Características:
✨ Luminoso natural y materiales nobles en todos los espacios
✨ Calefacción terrestre, aire acondicionado central
✨ Apósitos personalizados en las habitaciones
✨ Acabados de alta gama, hasta los detalles más pequeños
Cocina americana:
Un espacio diseñado a medida que combina elegancia y funcionalidad modernas. Fabricado con mármol de alta gama, la cocina está equipada con electrodomésticos integrados y una isla central que sublime todo. Una obra de arte real donde el diseño y la practicidad se encuentran.
Beneficios adicionales:
✅ Amplia plaza de aparcamiento subterráneo con bodega adyacente
✅ Línea de tranvía del futuro en proximidad inmediata
✅ Ubicación ideal: 4 minutos a pie de Kanyon Hadar, cerca de los supermercados (Rami Levy/Osher Ad) y de las sinagogas de las comunidades francesas.
Jerusalén, Israel
