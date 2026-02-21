  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf

Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf

Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
20/2/26
$2,85M
2/4/25
$2,56M
;
6
ID: 25659
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

En un edificio muy bonito Sheinkin Street Mini ático con superficie de 96m2 con terraza de 40 m2 en un nivel compuesto por 2 dormitorios + amplio salón 3a planta con ascensor Vista abierta

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Jerusalén, Israel
de
$4,15M
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,724
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$924,825
¡No te lo pierdas! Apartamento 2 habitaciones con terraza en venta en Tel Aviv. A 2 pasos de Rotschild Boulevard. está cerca de todo en el corazón de Tel aviv. Ideal para un pie a tierra. reciente construcción
Immobilier.co.il
Barrio residencial En plein centre de bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
Immobilier.co.il
Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Situado en el corazón de Tel Aviv, en la calle Pinsker, este apartamento está a pocos pasos de la playa, centros comerciales, restaurantes y todo lo que la ciudad tiene que ofrecer. - 81 m2 neto _ 2 dormitorios _ 2 baños – Terraza solar de 7 m2 – 4a planta alta – Exposición triple - Levante…
Immobilier.co.il
