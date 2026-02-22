  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 33384
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta en 29 rue Bari, una prestigiosa y buscada dirección. Cerca de la tranvía. En el prestigioso programa inmobiliario TAMA del desarrollador Boulevard, actualmente en fase de construcción (pago de costes y obtención del permiso de construcción inminente) ! Apartamento de 4 habitaciones (119 m2 salón + 11 m2 de terraza soleada) en la 2a planta. Façade con amplias aberturas. Orientación: Sur y Este. Disposición óptima. (Arquitecto: Gidi Bar Orian). Estacionamiento subterráneo. Alquiler recibido durante la construcción (según lo estimado por un experto). Entrega prevista: Verano 2028.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalén, Israel
de
$36,993
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$4,389
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Está viendo
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Mostrar todo Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Ascalón, Israel
de
$517,275
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Mostrar todo Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
de
$1,21M
En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Cottage en Garden Rez en venta frente al valle. Este edificio está compuesto por 2 niveles, d 1 Garden Rez con entrada privada de 140 m2 de superficie Hábitable d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,10M
Venta – Apartamento de 4 dormitorios en la planta baja en Ashdod Situado en una residencia tranquila y bien cuidada, cerca de parques, escuelas, sinagogas y tiendas, este apartamento de 4 habitaciones ha sido completamente renovado con gusto y materiales de calidad. Ofrece una superficie h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir