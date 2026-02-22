  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod

Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod

Asdod, Israel
de
$893,475
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33492
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta reformado en Ashdod de 154 m2 con sótano situado en "HE" cerca de tiendas, escuelas, sinagogas, bus

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Villa a renover potentiel construction
Jerusalén, Israel
Precio en demanda
Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$3,094
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Asdod, Israel
de
$893,475
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Esta encantadora propiedad, que combina terreno excepcional con una joya arquitectónica clásica, ofrece una oportunidad única para los amantes del estilo y el éxito, precursores que establecen nuevos estándares, y aquellos que pavimentan el camino. Esta propiedad une armoniosamente cielo y t…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Jerusalén, Israel
de
$843,315
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$391,875
dos piezas de alto nivel con vista al mar Sólo para visitar terraza piscina, etc... la parte superior
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir