Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Nahariya, Israel
$564,300
12
ID: 33743
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

Sobre el complejo

En un pequeño edificio en la calle Hertzl en el popular distrito de Ein Sara en Nahariya Dupleix .. como una pequeña villa, incluyendo, * en la planta baja: luminoso salón, 2 dormitorios con acceso a terraza * Arriba: 2 amplias habitaciones, Master suite con ducha y terraza acceso de unos 20 m2 * Vista abierta relajante Cerca de guarderías y escuelas y el centro de la ciudad La alianza perfecta entre ciudad, familia y calidad de vida

Nahariya, Israel
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Jerusalén, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerusalén, Israel
de
$768,075
Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$454,575
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Otros complejos
Barrio residencial A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Asdod, Israel
de
$2,539
Alquiler: excelente apartamento de 5 habitaciones situado en una de las residencias más hermosas de Ashdod, a pocos pasos de la playa. Terraza con vistas al mar y acceso a una piscina dentro de la residencia, para un entorno de vida excepcional. El apartamento consta de 4 dormitorios, una d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Nahariya, Israel
de
$395,010
Apartamento 4 habitaciones rue Hertzl En muy buen estado, amplio y luminoso Buen potencial
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Asdod, Israel
de
$2,35M
Rara en el mercado: magnífica villa independiente construida en una parcela de 315 m2, que ofrece 270 m2 espacio habitable repartido en tres niveles (subsuelo, planta baja y primera planta). Cuenta con un amplio salón luminoso, amplia cocina, varias cómodas habitaciones y hermosas zonas de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
