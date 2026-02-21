  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Dans un immeuble neuf etage haut avec vue

Barrio residencial Dans un immeuble neuf etage haut avec vue

Bat Yam, Israel
de
$906,015
;
7
Dejar una solicitud
ID: 33857
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Dans rue calme
Ascalón, Israel
de
$517,275
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$736,725
Barrio residencial Vue mer magnifique
Netanya, Israel
de
$627,000
Barrio residencial Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Israel
de
$395,010
Barrio residencial Un beau 5 pieces en plein centre ville
Ascalón, Israel
de
$532,950
Está viendo
Barrio residencial Dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Bat Yam, Israel
de
$906,015
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Espaces de bureaux guivat shaoul
Barrio residencial Espaces de bureaux guivat shaoul
Barrio residencial Espaces de bureaux guivat shaoul
Barrio residencial Espaces de bureaux guivat shaoul
Barrio residencial Espaces de bureaux guivat shaoul
Mostrar todo Barrio residencial Espaces de bureaux guivat shaoul
Barrio residencial Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$707,256
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$877,800
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Endroit calme
Barrio residencial Endroit calme
Barrio residencial Endroit calme
Barrio residencial Endroit calme
Barrio residencial Endroit calme
Barrio residencial Endroit calme
Ascalón, Israel
de
$526,680
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir