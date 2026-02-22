Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

Venta – Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Magnífico apartamento de 122 m2 bruto (93 m2 neto) con balcón de 8,5 m2, situado en el sexto piso de una residencia reciente y buscada (3 años solamente). orientación oeste, ofreciendo un hermoso brillo en la tarde Residencia moderna con 3 ascensores, incluyendo uno de Shabat Apartamento totalmente climatizado Plaza de estacionamiento incluida Idealmente ubicado, cerca de tiendas, escuelas, transporte público y la sinagoga. Precio excepcional: 2.250.000 en lugar de 2.400.000. Una oportunidad real, perfecta para una inversión o para vivir allí a diario.