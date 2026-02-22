  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

$705,375
ID: 33673
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Venta – Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Magnífico apartamento de 122 m2 bruto (93 m2 neto) con balcón de 8,5 m2, situado en el sexto piso de una residencia reciente y buscada (3 años solamente). orientación oeste, ofreciendo un hermoso brillo en la tarde Residencia moderna con 3 ascensores, incluyendo uno de Shabat Apartamento totalmente climatizado Plaza de estacionamiento incluida Idealmente ubicado, cerca de tiendas, escuelas, transporte público y la sinagoga. Precio excepcional: 2.250.000 en lugar de 2.400.000. Una oportunidad real, perfecta para una inversión o para vivir allí a diario.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
