  Israel
  Tel-Aviv
  Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv

Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,10M
ID: 33415
Última actualización: 20/2/26

Este encantador apartamento situado en el corazón de Tel Aviv ofrece una oportunidad excepcional tanto para inversores como para aquellos que buscan una residencia privada. Idealmente situado a solo cinco minutos a pie de la playa, se encuentra entre el encantador distrito de Neve Tzedek y la animada zona de Nahalat Binyamin, ofreciendo así una mezcla perfecta de tranquilidad y vida urbana dinámica. Con una superficie de unos 63 m2, el apartamento también tiene un bonito balcón de 6 metros cuadrados, ideal para relajarse o disfrutar de las vistas de la ciudad. Originalmente diseñado con tres habitaciones, ha sido cuidadosamente rediseñado en dos, creando un espacio abierto y brillante. La propiedad incluye un salón bañado en luz, un amplio dormitorio principal con un espacio de trabajo dedicado y un baño en suite, una cocina totalmente equipada con electrodomésticos modernos, así como un aseo separado. Esta propiedad única combina comodidad, estilo e inmejorable ubicación, haciendo una perla rara en uno de los barrios más populares de Tel Aviv. ¡No te pierdas esta increíble oportunidad inmobiliaria!

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Maison arabe
Jerusalén, Israel
Precio en demanda
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalén, Israel
de
$2,649
Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Israel
de
$2,66M
Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Situado en la calle Molcho, justo en Neve Tzedek, sus tiendas, encanto y ambiente, este apartamento goza de un ambiente urbano agradable, cerca de tiendas, cafés, transporte público y todas las comodidades de la vida cotidiana. La calle Molcho es apreciada por su calma residencial, mientras …
Tel-Aviv, Israel
de
$1,35M
¡Nuevo para venta exclusiva! 17 Bloch Street, cerca del parque municipal y todos los lugares de entretenimiento En un nuevo y elegante proyecto del promotor "Shalom y Natan" Después de obtener el permiso de construcción, habrá: Apartamento de 3 habitaciones con diseño óptimo 69 m2 de espaci…
