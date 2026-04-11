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Pisos de obra nueva en Kfar Saba, Israel

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Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
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Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$10,500
Gran duplex 190 m2. Nivel 1: salón muy grande, cocina, 2 dormitorios, mamada, 2 baños. Nivel 2: 2 dormitorios, 1 cuarto de baño y juegos / esquina. Ascensor y estacionamiento
Agencia
Immobilier.co.il
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Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
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Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$4,15M
Apartamento situado en una zona muy solicitada en Kfar Saba Yerouka. En un edificio boutique de 4 plantas a 2 minutos de Raanana, Canyon Ha Yerouka y todas las comodidades. Muy bonita superficie de 135 m2 red [179 m2 arnona]. Gran salón con vistas a una terraza de 26 m2. Disfrutamos del sol …
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