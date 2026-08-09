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Propiedades residenciales en venta en Ubud, Indonesia

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apartamentos
37
casas independientes
68
106 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Modernos apartamentos y casas adosadas con tecnologí…
$210,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 278 m²
Una emocionante oportunidad de comprar 2 villas hermana de dos pisos en una villa enclavada …
$227,530
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Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 2
Complejo de villa boutique en UbudEl complejo está rodeado por la selva, con vistas al río y…
$146,000
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INEST HOMES
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Villa 5 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa de tres plantas con 4 dormitorios en el corazón de Ubud (Bali)Bamboolina Villa Ubud es…
$590,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 90 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$159,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Número de plantas 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
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Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 1/1
$255,000
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Apartamento 1 habitación en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Sales officially launch on October 15th, but the best deals are available now. Reserve your…
$155,000
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Villa 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 78 m²
Piso 1/1
$255,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Situado en medio de los exuberantes paisajes de la selva de Penestanan, Re Villas Ubud 2 es …
$249,000
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Villa 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 78 m²
Piso 1/1
$255,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 520 m²
UN GEM ARQUITECTURAL EN LA LUSH JUNGLE DE BALIExperience Twin House, una obra maestra única …
$1,43M
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Apartamento 6 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 6 habitaciones
Ubud, Indonesia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 410 m²
Este complejo Joglo de 2024 construido se encuentra en 1.269 metros cuadrados de tierra tran…
$699,000
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Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Nuevo proyecto de inversión en Bali con un ingreso garantizado del 8% durante 3 años.Ventaja…
$140,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Una villa excepcional de 1 dormitorio en Lodtunduh, Ubud, que ofrece vistas elevadas a la se…
$198,000
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Apartamento en Ubud, Indonesia
Apartamento
Ubud, Indonesia
Área 23 m²
Presentamos a su atención un apartamento único en el proyecto - un complejo residencial con …
$56,921
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Hayat
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Villa 4 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 287 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con 3 dormitorios en el centro de Ubud, Bali!Esta elegante villa de dos planta…
$530,000
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Villa 5 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa en el corazón de la naturaleza pintoresca.Villa de diseño de 4 plantas con acabado lla…
$545,000
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Apartamento 1 habitación en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 3/5
Apartamentos de inversión en el corazón de Ubud.Tasa de ocupación en Ubud 23%. Retorno garan…
$118,800
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Ático Ático 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Ático Ático 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 58 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$159,500
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Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 1/1
$215,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 166 m²
Número de plantas 1
Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad y precios deben ser especificados en l…
$127,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Área 136 m²
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$225,000
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Apartamento 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/4
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Modernos apartamentos y casas adosadas con tecnologí…
$110,000
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Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Situado en medio de los exuberantes paisajes de la selva de Penestanan, Re Villas Ubud 2 es …
$249,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 930 m²
Villa privada con vistas a la selva cerca de Ubud con piscina infinita, Sauna & Spacious Des…
$1,35M
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Apartamento 1 habitación en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/2
Apartamentos en un complejo moderno. Proyecto individual de inversión. Promedio de rendimien…
$160,000
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Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Situado en medio de los exuberantes paisajes de la selva de Penestanan, Re Villas Ubud 2 es …
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
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Apartamento 5 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 5 habitaciones
Ubud, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Esta es una rara oportunidad para poseer un compuesto de 33 son en el corazón de Ubud, const…
$855,500
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