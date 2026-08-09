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Adosados en Venta en Denpasar, Indonesia

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Adosado Adosado 2 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas listas en un proyecto boutique en Sanur!PUNGUTAN Townhouse es un proyecto bou…
$265,000
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Número de plantas 2
Moderno es un complejo de 30 villas contemporáneas en la pintoresca zona de Bali-Umalas. El …
$260,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
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