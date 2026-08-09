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Adosados en Venta en Ubud, Indonesia

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Modernos apartamentos y casas adosadas con tecnologí…
$210,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Ubud, Indonesia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Modernos apartamentos y casas adosadas con tecnologí…
$294,000
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DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Número de plantas 2
Serenity is a premium complex of villas and townhouses located in the central area of Bali-U…
$195,000
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