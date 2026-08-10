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Adosados en Venta en Kuta Selatan, Indonesia

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5 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kutuh, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 2
Complejo exclusivo ANTA OEA está a tres minutos del océano.Producción proyectada hasta un 15…
$230,000
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DDA Real Estate
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kutuh, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Número de plantas 2
Complejo exclusivo ANTA OEA está a tres minutos del océano.Producción proyectada hasta un 15…
$295,000
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DDA Real Estate
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Adosado Adosado en Benoa, Indonesia
Adosado Adosado
Benoa, Indonesia
Complejo en venta de 6 villas, situado en la zona más prestigiosa de Nusa Dua. La propuesta …
$92,000
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 2 habitaciones en Ungasan, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Número de plantas 2
Listo para establecer casas adosadas con piscinas en Bali 📍Bukit districtTownhouses commissi…
$170,000
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RESIDE BALI GROUP
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pecatu, Indonesia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pecatu, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 3
premium Townhaus near the ocean with a beautiful view of the sunset. The increase in renta…
$350,000
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DDA Real Estate
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Parámetros de las propiedades en Kuta Selatan, Indonesia

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