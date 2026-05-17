Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Mengwi
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Mengwi, Indonesia

;
apartamentos
7
casas independientes
10
25 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Mengwi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
COCO COLINA es un retiro íntimo de 1 dormitorio ubicado en la vibrante comunidad COCO HILLS,…
$155,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 428 m²
Rodeado de interminables campos de arroz y exuberante vegetación, esta moderna villa de cuat…
$729,750
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Esta villa minimalista moderna de diseño hermoso ofrece líneas arquitectónicas limpias, text…
$259,446
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Apartamento 1 habitacion en Mengwi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Coco Residencial de estilo de vida ofrece cuatro elegantes apartamentos de 40 m2 de entresue…
$105,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 6 habitaciones en Pererenan, Indonesia
Villa 6 habitaciones
Pererenan, Indonesia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 665 m²
El Banco de OXO es una finca a orillas del río en Pererenan, Bali, que ofrece modernas villa…
$2,93M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Pererenan, Indonesia
Villa 6 habitaciones
Pererenan, Indonesia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 625 m²
El Banco de OXO es una finca a orillas del río en Pererenan, Bali, que ofrece modernas villa…
$2,22M
Dejar una solicitud
MontbelMontbel
Villa 4 habitaciones en Buduk, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Buduk, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 372 m²
Serenity Villas es un complejo privado de villas modernas en Canggu, Bali. Esta villa de 4 d…
$570,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Mengwi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Coco Residential ofrece un estilo de vida de confort y relajación con estilos 89 apartamento…
$145,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Esta villa minimalista moderna de diseño hermoso ofrece líneas arquitectónicas limpias, text…
$259,446
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Pererenan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Pererenan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 373 m²
El Bank by OXO es una finca a orillas del río en Pererenan, Bali, con villas modernas de 4 y…
$876,330
Dejar una solicitud
Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Esta villa minimalista moderna de diseño hermoso ofrece líneas arquitectónicas limpias, text…
$259,446
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Pererenan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Pererenan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 350 m²
El Bank by OXO es una finca a orillas del río en Pererenan, con villas modernas de cuatro do…
$845,540
Dejar una solicitud
Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Situado a pocos minutos de Pererenan Beach, esta moderna villa de tres dormitorios combina u…
$225,750
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Mengwi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El Coco Lifestyle Resort es un moderno desarrollo de apartamentos de estilo de vida ubicado …
$145,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Mengwi, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El Coco Lifestyle Resort es un moderno desarrollo de apartamentos de estilo de vida ubicado …
$175,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Una hermosa villa de estilo mediterráneo a pocos pasos de la playa de Lyma en Pererenan. Con…
$237,448
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Pererenan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Pererenan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 334 m²
El Bank by OXO es una finca a orillas del río en Pererenan, Bali, con villas modernas de 4 y…
$829,530
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Pererenan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Pererenan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 334 m²
El Banco de OXO es una finca a orillas del río privada en Pererenan, Bali, que ofrece villas…
$817,830
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Mengwi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Coco Residential ofrece un estilo de vida de comodidad y comodidad con elegantes apartamento…
$125,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Acacia Villas combina un espacio generoso con una estética tropical moderna, ofreciendo un c…
$338,365
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Pererenan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Pererenan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 334 m²
El Bank by OXO es una finca a orillas del río en Pererenan, con villas modernas de 4 y 6 hab…
$817,830
Dejar una solicitud
Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 80 m²
A pocos pasos de la playa, esta villa contemporánea de 4 dormitorios en Cemagi ofrece amplia…
$420,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Mengwi, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
El Coco Lifestyle Resort es un moderno desarrollo de apartamentos de estilo de vida ubicado …
$245,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Esta villa moderna se encuentra dentro de un exclusivo complejo de villa privada en la zona …
$227,150
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Despertarse a amplias vistas al campo de arroz de esta elegante villa moderna en Pererenan. …
$241,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir