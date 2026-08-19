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Propiedades residenciales en venta en Kuta, Indonesia

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apartamentos
15
casas independientes
10
28 propiedades total found
Apartamento en Kedonganan, Indonesia
Apartamento
Kedonganan, Indonesia
Un proyecto de villa frente a la playa en Jimbaran con tres diseños: 1 dormitorio 80m2 con p…
$345,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
La villa Signature 4 dormitorios es el producto más grande y exclusivo dentro del complejo, …
$950,000
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Apartamento en Kedonganan, Indonesia
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Kedonganan, Indonesia
Un proyecto de villa frente a la playa en Jimbaran con tres diseños: 1 dormitorio 80m2 con p…
$345,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
La villa Signature 4 dormitorios es el producto más grande y exclusivo dentro del complejo, …
$950,000
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Villa en Seminyak, Indonesia
Villa
Seminyak, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
A partir de $550.000, esta inversión en Villa Seminyak ofrece hasta un 18% de ROI anual proy…
$550,000
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Nest Invest global
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Apartamento 2 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Una villa de 2 dormitorios dentro de un complejo de bienestar regenerativo bajo construcción…
$495,000
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Villa en Seminyak, Indonesia
Villa
Seminyak, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Situada en las afueras de Seminyak, estas villas de planta baja representan una oportunidad …
$198,250
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Apartamento 1 habitacion en Kuta, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kuta, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Ubicado dentro de la exuberante tranquilidad de Kaba-Kaba, a pocos minutos del vibrante esti…
$145,000
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Apartamento 1 habitacion en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Una villa de 1 dormitorio dentro de un complejo de bienestar regenerativo bajo construcción …
$345,000
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Villa en Kuta, Indonesia
Villa
Kuta, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 1
Prices in the project start from $245,000 The project consists of 18 two and three bedroo…
$245,000
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Villa 5 habitaciones en Legian, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Legian, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 231 m²
Número de plantas 2
Villas Premium para vivir y alquiler!MINORI Boutique Complex es un proyecto exclusivo en Sem…
$515,000
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Apartamento 1 habitacion en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Una villa de 1 dormitorio dentro de un complejo de bienestar regenerativo bajo construcción …
$345,000
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Apartamento en Kedonganan, Indonesia
Apartamento
Kedonganan, Indonesia
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Apartamento 2 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Una villa de 2 dormitorios dentro de un complejo de bienestar regenerativo bajo construcción…
$495,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
La villa Signature 4 dormitorios es el producto más grande y exclusivo dentro del complejo, …
$950,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
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Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Una villa de 2 dormitorios dentro de un complejo de bienestar regenerativo bajo construcción…
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Villa 3 habitaciones en Kuta, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kuta, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 1
Unique opportunity to purchase the most advantageous two bedroom villa FREEHOLD on the islan…
$197,000
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Villa en Seminyak, Indonesia
Villa
Seminyak, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 937 m²
Recientemente reformado en 2023, esta villa de una sola tienda con su Pondok Wisata (licenci…
$152,500
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Villa 3 habitaciones en Seminyak, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Seminyak, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 144 m²
Número de plantas 2
¡Lista villa de 3 dormitorios en la zona de Seminyak!Casa Amadeo por Kaluna Development es u…
$290,400
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Apartamento 1 habitacion en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Una villa de 1 dormitorio dentro de un complejo de bienestar regenerativo bajo construcción …
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Villa en Kuta, Indonesia
Villa
Kuta, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
¡Venta rápida! Semi-Villa exclusiva en el sur de Kuta (Freehold)Tamblingan Lake, Ubicación E…
$147,500
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Villa en Seminyak, Indonesia
Villa
Seminyak, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Características :4 Habitaciones amplias con baño privado (con bañeras)Dormitorio principal e…
$700,000
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Villa en Kuta, Indonesia
Villa
Kuta, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Los precios del proyecto van desde 230.000 € a 350.000 €.Un complejo turístico de lujo dirig…
$379,000
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Apartamento 1 habitación en Seminyak, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Seminyak, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Seminyak, Bali, Indonesia
$280,648
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Villa 4 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Kedonganan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Número de plantas 2
A special villa for connoisseurs The living room has a stunning view of the ocean. The villa…
$574,015
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Villa en Seminyak, Indonesia
Villa
Seminyak, Indonesia
Estas 4 villas encarnan la elegancia del diseño tropical mediterráneo, proporcionando privac…
$249,000
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Apartamento 1 habitación en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kedonganan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 6/6
Hotel-type apartments The best offer for investment, a luxury project near the beach in Jimb…
$78,311
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Villa 3 habitaciones en Kuta, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kuta, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Número de plantas 2
En venta: Arrendamiento por 25 años de villas modernas de 2 dormitorios como parte de ARYA K…
$189,000
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