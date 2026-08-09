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Hoteles en venta en Platamonas, Grecia

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Hotel 1 100 m² en Platamonas, Grecia
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecia
Área 1 100 m²
Venta hotel de 1100 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 4 niveles. Una vis…
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Grekodom Development
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Hotel 1 100 m² en Platamonas, Grecia
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecia
Área 1 100 m²
Venta hotel de 1100 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 4 niveles. Una mag…
$3,07M
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