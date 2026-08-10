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Villas en venta en Mykonos Regional Unit, Grecia

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Municipality of Mykonos
7
Miconos
4
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7 propiedades total found
Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 338 m²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30M
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03M
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07M
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TekceTekce
Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 121 m²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08M
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Villa 12 habitaciones en Miconos, Grecia
Villa 12 habitaciones
Miconos, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15M
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Villa en Psarou, Grecia
Villa
Psarou, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 655 m²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
$3,44M
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 500 m²
Area: 1500 m2 Land area: 8000 m2 Bedrooms: 6 Bathrooms: 7 Contemporary villa…
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English

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