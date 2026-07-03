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Casas en Venta en Karystos, Grecia

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Casa 2 habitaciones en Karystos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Karystos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
En uno de los lugares costeros más deseables del sur de Evia, a pocos minutos del mar y rode…
$468,510
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