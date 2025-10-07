Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Aliartos-Thespies Municipality
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Aliartos Thespies Municipality, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$409,654
Dejar una solicitud
Casa de campo 1 habitación en Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 315 m²
Número de plantas 1
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar con una superficie total de 315 metros cuadrados q…
$497,437
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Aliartos Thespies Municipality, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir