Casas de campo del mar en venta en Municipality of Apokoronas, Grecia

9 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$410,337
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Número de plantas 2
Country two-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tota…
$387,159
Dejar una solicitud
Casa de campo 8 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
$514,444
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 1
Country house with swimming pool and sea views On the territory of the site with a total …
$328,820
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 1
Casa de campo con piscina y vistas al mar. En el territorio del sitio con una superficie …
$328,820
Dejar una solicitud
Casa de campo 8 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
$576,203
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Número de plantas 1
on the territory of the site with a total area of ​​2.468 sq.m. (24 acres) built 10 houses. …
$405,008
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 1
En el sitio con un área total de 2.468 metros cuadrados. ( 24 acres ) Se construyeron 10 cas…
$445,498
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 2
Casa de dos pisos con piscina y vista de costura. En el territorio del sitio con una supe…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
