Estudios en venta en Vietnam

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Estudio 1 habitación en Phu Quoc, Vietnam
Estudio 1 habitación
Phu Quoc, Vietnam
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 7/11
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Estudio en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Estudio
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Área 35 m²
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Estudio 1 habitación en Nha Trang, Vietnam
Estudio 1 habitación
Nha Trang, Vietnam
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 28/30
La única oferta en uno de los resorts más populares en VietnamApartamento - estudio en insta…
$59,400
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Estudio 1 habitacion en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Estudio 1 habitacion
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 25
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$54,000
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Estudio en Nha Trang, Vietnam
Estudio
Nha Trang, Vietnam
Área 26 m²
Comprar propiedad de inversión rentable en Vietnam directamente del desarrollador.Nha Trang …
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Estudio 1 habitacion en Nha Trang, Vietnam
Estudio 1 habitacion
Nha Trang, Vietnam
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 12/30
$70,000
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Estudio en Nha Trang, Vietnam
Estudio
Nha Trang, Vietnam
Área 26 m²
🏝️ APARTMENT IN NHA TRANG BY THE SEA: INVESTMENT " RENTAL FOR RUSSIANSDescripción:Te ayudaré…
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Estudio 1 habitación en Nha Trang, Vietnam
Estudio 1 habitación
Nha Trang, Vietnam
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 21/30
27 m2 Sea-View Studio, 21st Floor, Nha Trang, Vietnam — una unidad compacta muy líquida en l…
$95,156
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