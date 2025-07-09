Apart hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz

Grand Millennium Kobuleti Premium Complex

Grand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insignia premium en la primera costa del Mar Negro, que abre un nuevo capítulo en el desarrollo de bienes raíces en Georgia.

Esto no es sólo un complejo residencial junto al mar. Es un complejo internacional de gran escala que combina servicio de marca, infraestructura hotelera de clase mundial, residencias premium y gestión profesional de bienes raíces.

El proyecto se crea para inversores que eligen activos líquidos con alto potencial de crecimiento de valor, así como para aquellos que aprecian un nivel excepcional de comodidad, privacidad y descanso de calidad.

¿Por qué el Gran Milenio Kobuleti

Primera costa

El proyecto está situado directamente en la costa del Mar Negro. La mayoría de las residencias ofrecen vistas panorámicas del mar y las montañas, y su propia infraestructura de resort le permite disfrutar de sus vacaciones todo el año.

Uno de los centros turísticos más prometedores de Georgia

Kobuleti hoy se convierte en una continuación natural del desarrollo de Batumi.

Este es un moderno complejo de una nueva generación que combina:

amplias playas de arena y guijarros;

clima subtropical;

un ambiente tranquilo;

costa ecológicamente limpia;

Desarrollo activo de la infraestructura turística.

A sólo 30-40 minutos del centro de Batumi y del aeropuerto internacional le permiten combinar las ventajas de una gran ciudad con la comodidad de la vida del resort.

A medida que se desarrolla la región, el valor de los bienes raíces aquí demuestra un potencial de crecimiento constante, lo que hace que la entrada en el proyecto sea especialmente atractiva durante la fase de construcción.

Alcance internacional del proyecto

Grand Millennium Kobuleti es un grupo turístico de clase mundial.

El proyecto incluye:

complejo moderno de 32 plantas;

240 habitaciones de hotel;

Más de 1500 residencias de marca;

gestión profesional de la propiedad;

Servicio hotelero internacional;

infraestructura de complejos desarrollados.

Todas las residencias se transfieren totalmente listas para vivir ("turnkey"), lo que le permite comenzar inmediatamente a ganar ingresos después de encargar el complejo.

La fecha de finalización es el 2030 de julio.

Una inversión que funciona para usted

Grand Millennium Kobuleti es un activo de inversión con un alto potencial de capitalización.

Los propietarios se benefician de:

propiedad prestigiosa en la primera línea del mar;

gestión profesional de la instalación;

la posibilidad de obtener ingresos pasivos;

alta demanda de turistas;

El valor de la propiedad aumenta a medida que se desarrolla la región.

El formato marcado del proyecto aumenta significativamente su liquidez y atractivo para los compradores internacionales.

Nivel de infraestructura del complejo mundial

La principal ventaja de Grand Millennium Kobuleti es un ecosistema completo para recreación, entretenimiento, deportes y negocios.

Casinos de clase mundial

Una de las instalaciones centrales del complejo será un casino a gran escala con una superficie de 10.000 m2, incluyendo:

6.000 m2 de espacio de juego;

4.000 m2 de zonas de espectáculo y entretenimiento.

Wellness & SPA – 3.500 m2 de recuperación y relajación

Para los residentes e invitados estarán disponibles:

Baño ruso;

sauna finlandesa;

pares

Hummam?

tradicional cáscara de espuma turca (cesa);

cañones de cedro;

fuente de hielo con hierbas;

Jacuzzi;

dos piscinas;

Sala de sal;

Camas climatizadas.

Fitness & Recovery

El complejo ofrece un espacio moderno para deportes y restauración:

gimnasio profesional;

Estudios de yoga;

Pilatos;

solarium vertical y horizontal.

Más de 6.500 m2 de infraestructura adicional

Los residentes podrán utilizar todo lo que necesiten sin dejar el complejo:

6 restaurantes con cocina europea, asiática y caucásica;

4 cines modernos;

¿Bolos?

Billares;

piscinas al aire libre;

Piscina infinita;

simulador de esquí y snowboard;

sala de puros;

bodega;

coworking

chimeneas confortables;

club infantil;

boutiques de marcas premium;

oficina médica;

salón de belleza;

Dos helipuertos.

Este conjunto de infraestructura hace que el complejo sea un complejo de todo el año de pleno derecho a nivel internacional.

Condiciones de compra cómodas

Usted puede invertir en el Gran Milenio Kobuleti en los términos más favorables:

pago inicial - 20%;

plazos sin intereses hasta la terminación de la construcción;

período de construcción - hasta julio de 2030;

Todas las residencias se entregan con acabado completo y listo para su uso.

Grand Millennium Kobuleti – Invertir en el futuro

Inmuebles en la primera costa siempre sigue siendo uno de los activos más buscados. Sin embargo, los proyectos que combinan una marca hotelera internacional, infraestructura desarrollada, gestión profesional y la escala del complejo son extremadamente raros.

Grand Millennium Kobuleti es una oportunidad para convertirse en el propietario de una nueva generación de bienes raíces, que combina la comodidad de las vacaciones premium, el potencial de rentabilidad estable y el crecimiento de capital a largo plazo.

Grand Millennium Kobuleti es un lugar donde la inversión cumple con un estilo de vida de clase mundial.