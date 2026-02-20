Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Jardín en Venta en Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Propiedad excepcional en el corazón de Cannes. En el corazón de Cannes, California, escondid…
$12,41M
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa villa moderna con una ubicación ideal en la prestigiosa zona de Mont Boron, cerca de …
$7,24M
Villa 5 habitaciones en Mougins, Francia
Villa 5 habitaciones
Mougins, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Villa de lujo con piscina en Domaine Mougins. Habitaciones: 5 - Superficie habitable: 171 m…
$2,49M
