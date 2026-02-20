Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con garaje en Venta en Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Cannes
18
Antibes
9
Grasse
47
Draguignan
31
7 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Propiedad excepcional en el corazón de Cannes. En el corazón de Cannes, California, escondid…
$12,41M
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Niza, Francia
Casa 10 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Área 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Niza, Francia
Casa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Dejar una solicitud
Otium DevelopmentOtium Development
Villa 7 habitaciones en Niza, Francia
Villa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 368 m²
NICE - Mont Boron Preciosa villa moderna construida en 2014 de aproximadamente 250m2 en una …
$5,80M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Aspremont, Francia
Casa 4 habitaciones
Aspremont, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Dejar una solicitud
Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa única con vista panorámica al mar y vista a las verdes colinas. Casa provenzal de 180m2…
$2,85M
Dejar una solicitud
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa villa moderna con una ubicación ideal en la prestigiosa zona de Mont Boron, cerca de …
$7,24M
Dejar una solicitud

